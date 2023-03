Garantizan seguridad en proceso electoral

Coahuila garantiza la seguridad dentro del proceso electoral, desarrollando el proceso en un marco de tranquilidad y democracia, tal y como se han realizado las últimas contiendas en la entidad, así lo informó la Presidenta del 05 Comité Distrital del IEC con cabecera en Monclova.

Luego del intento de extorsión que sufrió el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano, quien recibió un mensaje de whatsapp de una persona que se identificó como Secretario de Hacienda del Estado, se descartó que esto sea un caso ligado al proceso electoral.

Ana Marcela Fuentes Ballesteros informó que es un caso aislado, como los que se presenta entre la población en general y no se dio por ser el Consejero Presidente del IEC, sino que se dio al azar.

Señaló que esto no implica un riesgo dentro del proceso, y destacó la seguridad que existe en Coahuila, que garantiza la realización de los procesos electorales, que se han llevado a cabo de manera tranquila y organizada.

Manifestó que no hay ninguna situación que ponga en riesgo la integridad de funcionarios y ciudadanos.

"Esperemos que sea un hecho aislado y se tomen las medidas correspondientes dentro de las instancias necesarias, esperemos que esta situación no pase a mayores, que sea tan sólo una situación aislada, Coahuila se ha caracterizado por la tranquilidad que existe dentro de los procesos".

En el desarrollo de los procesos electorales se pueden presentar manifestaciones por parte de integrantes de algún partido político, que hace uso de su derecho de manifestarse, pero en ningún momento representa un riesgo.

En cuanto a lo sucedido, señaló que no han recibido ninguna instrucción en particular para que sean más cuidadosos, por lo que están tranquilos que es una situación que no volverá a suceder.