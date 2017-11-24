Garantizan vuelo a Ciudad de México

El vuelo de Monclova a la Ciudad de México no está en riesgo, pues desde su apertura se ha tenido una buena respuesta logrando una ocupación del 50 al 70 por ciento en promedio.

A las 10 de la mañana del jueves, la directora de ventas corporativas de Aeromar, Marisa Illoldi acompañada del presidente de la Unión de Organismos Empresariales Andrés Oyervides Ramírez sostuvo una reunión con representantes de diferentes cámaras empresariales.

La aerolínea descartó cualquier rumor sobre la cancelación del vuelo de Monclova a la Ciudad de México, incluso están trabajando para que pueda arrojar mejores resultados cada vez más.

Señaló que afortunadamente han tenido una cálida bienvenida de Monclova a la aerolínea pues muchas personas están utilizando el servicio, teniendo una demanda de entre al 50 al 70 por ciento que está dentro de los márgenes que establece la aerolínea.

Indicó que actualmente están trabajando en un plan de promoción intenso para que las personas conozcan los grandes beneficios de viajar a la capital del país desde Monclova, además de los servicios que ofrecen.

Dijo que es necesario presentar diferentes productos que tiene Aeromar, armar diferentes paquetes pues afortunadamente tiene sitios turísticos importantes, es por ello que están interesados en hacer cada vez más para que esto funcione.

Indicó que tuvieron una tarifa promocional que tenía una vigencia, pero es importante que las personas que tengan que trasladarse a la Ciudad de México hagan sus compras con anticipación para encontrar mejores precios. Aseguró que las tarifas son dependiendo de la oferta y la demanda, pero pueden consultar

los precios a través de la página de internet donde estarán actualizándose los precios del viaje sencillo y redondo.

“No podemos garantizar que aquí vamos a permanecer porque tenemos que recordar que esto es un negocio, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que esto siga funcionando”, recalcó la directora de ventas.

En la reunión estuvo presente el presidente de la Cámara de la Construcción, Ricardo Gutiérrez; el líder de la OCV, Gilberto Arocha; el presidente de Canacintra, Luis Tijerina Araiza, así como representantes de diferentes empresas de la región.