Gasta Santa Claus 7 mil en juguetes

Más de 7 mil pesos se gastó Santa Claus para los juguetes de los niños que habitan en el domicilio de la Señora Rosa Elena Morada Andrade.

La mujer, ama de casa de la Colonia San Miguel, dijo que gracias al trabajo de su esposo que se dedica a renta y siembra de madera, pudo ahorrar para que llegara la navidad con alegría para los niños de su hogar.

Ella tiene un niño pequeño de aproximadamente 6 años de edad, pero también tiene dos nietos, así que compró tres juegos de cada juguete que eligió para su hijo.

Destacó que decidió elegir juegos interactivos para los niños de su casa, y no juguetes que utilicen dos o tres veces y luego los tiren, los quiebren o los dejen en el olvido.

Por ello, decidió ahorrar lo suficiente para que su hijo y sus nietos disfruten de una bonita navidad, con juguetes que les duren al menos todo el año.

Así, se decidió por tres computadoras para niño y tres juegos de Mario Bross, pero también para su hijo, además de lo anterior, le compró un juego didáctico y un escritorio infantil.

“Están caros, pero bonitos, me decidí a comprar buenos juguetes porque quería algo que les deje un aprendizaje a los niños, algo que les dure mucho tiempo y a la vez les sirva para su crecimiento, aprendizaje y desarrollo”, comentó.

Así que Rosa Elena Morada Andrade dijo que vale la pena el gasto que hizo recientemente pues cumplió con las expectativas que tenía para esta navidad, para los niños de su hogar.