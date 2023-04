Gerente pide disculpas

"No les hemos pagado como debería, por lo que venimos a pedir una disculpa muy sincera", así se enfrentó el Directo de Relaciones Laborales de AHMSA, Enrique Rivera Gómez ante los trabajadores de la siderúrgica que reclamaron el día de ayer el pago de salario pendiente de la empresa.

Luego de más de 6 horas en que se mantuvo el movimiento por parte de los obreros de Altos Hornos de México para exigir el pago de las dos semanas atrasadas, el premio, así como del ahorro, Enrique Rivera se presentó ante los trabajadores para decir lo que ya todos saben "no hay dinero".

El Director de Relaciones Laborales reconoció el incumplimiento por parte de la empresa y el problema que esto genera a los trabajadores y sus familias, pero señaló que la empresa no cuenta con dinero para cubrir la nómina, por lo que se hace hasta lo imposible para obtener recursos y cumplir con los trabajadores.

Señaló que es un problema que existe tanto con personal sindicalizado, d confianza, además el pago de las pensiones alimenticias, que tienen más de tres semanas de retraso, por lo que s un problema generalizado.

"Son tres semanas que no se les paga a ustedes como trabajadores, que no se paga pensión a las señoras, que no se paga premio de asistencia, que no se paga el bono de despensa y nos puede, nos duele, pero no estamos engañando y es una gran verdad que todas las áreas de AHMSA y sus subsidiarias están paradas y estamos haciendo muchos esfuerzos de pagar la nómina", indicó.

Señaló que está consiente de la situación de las familias, que tienen gastos, que tienen que cumplir con ciertos compromisos, que los hijos de los trabajadores tienen que comer, que los hijos piden, que tienen que ir a la escuela, y hacer todo esto, pero no se les ha pagado como se debería, por lo que pidió disculpas a la base trabajadora.

Mencionó que esta la presencia de los inversionistas, quienes tienen el deseo de invertir en la empresa y esperan que en poco tiempo se tenga información oficial de las negociaciones con los nuevos inversionistas y lo más importante se empiece a producir.