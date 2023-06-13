Gestiona alcalde apoyo a obreros

El alcalde Mario Dávila Delgado, con el firme propósito de ayudar a los trabajadores de AHMSA, continúa con las gestiones en la Ciudad de México; ayer martes inicio a las 6:35 am, sus actividades de gestión en Palacio Nacional, donde buscó tener una entrevista con el Presidente de la República.

El motivo de su visita al Palacio Nacional y a las Secretarías de Economía, Trabajo y Previsión Social fue entregar oficios en los que se solicita el apoyo para aproximadamente 10 mil trabajadores que no han recibido su salario desde hace tiempo, lo cual está afectando a cerca de 40 mil personas en Monclova y la región.

Durante una de sus intervenciones, el alcalde señaló que se busca evitar que este problema desencadene un estallido social, y como muestra de su apoyo a los trabajadores, mostró los oficios que fueron entregados al Presidente de la República a través de Atención Ciudadana, así como a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; para hoy miércoles, estará en la Cámara de Diputados.

Los habitantes de Monclova y la región, que siguen de cerca las actividades que Mario Dávila realiza en la capital del país, han expresado a través de las redes sociales, su agradecimiento el esfuerzo que está haciendo en favor de todas las familias que están sufriendo económicamente debido a la situación de Altos Hornos de México, y señalan que su trabajo de gestión representa una esperanza verdadera.

El alcalde señala que su compromiso principal es trabajar en beneficio de los trabajadores y empleados de la empresa Altos Hornos de México, dijo que ha sido entrevistado por los medios de comunicación nacionales, quienes se encargarán de dar a conocer en todo el país, la difícil situación que enfrentan miles de ciudadanos en Monclova y la Región Centro.