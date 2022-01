Gestiona Mario Dávila equipo para médicos

Importante apoyar a los hospitales e instituciones de salud con equipo de protección médico, esto debido a que diariamente los médicos y enfermeras atienden a una gran cantidad de personas que padecen covid-19 y el equipo como caretas, guantes, cubre bocas y protectores corporales escasean, por lo que generan un riesgo para ellos, quienes están en el primer frente de la batalla contra la enfermedad.

Mario Alberto Dávila Delgado, Alcalde de este municipio dijo que actualmente existen más de 115 casos de covid-19, por esa razón es de vital importancia que en todos los hospitales se cuente con el equipo necesario para hacer frente a la pandemia.

Dijo que es necesario como ciudadanos tratar de disminuir los índices de contagio, esto por medio del cumplimiento de las acciones preventivas como el uso de cubre bocas y sobre todo el resguardo domiciliario, saliendo solo a cumplir con las necesidades básicas como es ir a trabajar, a la escuela o realizar las compras de alimentos o en muchos de los casos de medicamentos.

El edil explicó que una gran cantidad de personas no acuden a realizarse las pruebas a las instituciones de salud debido a que estas están escaseando y realizan largas filas para después no alcanzar prueba por lo que invierten recursos que en ocasiones no tienen para hacerse un examen por medio de particular o simplemente no reportan sus casos a la secretaría de salud, lo que pone en riesgo a más personas.

Mencionó que para apoyar a los médicos y enfermeras está realizando gestiones ante los empresarios de la localidad para que realicen donaciones de equipo de protección no solo para el seguro social, sino también para los trabajadores del hospital Amparo Pape de Benavides así como para quienes prestan sus servicios en los hospitales móviles.