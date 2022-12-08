Gestiona UAC recurso para pagar aguinaldo

MONCLOVA., COAH.-Recursos por aproximadamente 460 millones de pesos tendrá que aportar el Gobierno del Estado en apoyo a la Universidad Autónoma de Coahuila, esto con la intención de apoyarlos con el pago de aguinaldos y catorcena, explicó el rector Jesús salvador Hernández Vélez.

El Rector dijo que la universidad tiene pendiente el pago de catorcena y aguinaldo, pero aún no se llega la fecha límite para cubrir este recurso.

“Esta situación se vive año con año, esto debido a que no se cuenta con una partida federal paga el pago de pensiones, la federación ya nos dijo que no tiene recursos y la cámara de diputados desde el 2018 que no coloca recursos para este rubro en el presupuesto, por lo que desde ese año y hasta la fecha se ha tenido que negociar los recursos para cubrir ese pago anual.

Dijo que luego que la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dio a conocer que no tenía recursos, se solicitó al Gobernador del Estado los apoyara como en otros años para poder cubrir este recurso que por ley se debe de pagar a los trabajadores de la universidad.

Realizamos la petición ante el Gobierno estatal por un monto de 460 millones de pesos, el gobierno del estado a mostrad disposición de apoyar con la totalidad del recuso, ya que se tiene hasta el 18 de diciembre para cubrirlo, esto de acuerdo con el contrato colectivo y la ley federal del trabajo.

Hernández Vélez dijo que se cuenta con una plantilla laboral de 7 mil 500 trabajadores más 2 mil 650 jubilados de la dirección general de pensiones de los trabajadores al servicio del estado, a quienes se les pagará en tiempo y forma lo correspondiente a 40 día de esta prestación como marca la ley.