Gestionan 100mdp del Fondo Minero

Con la finalidad de que se liberen los recursos de cerca de 100 millones de pesos del Fondo Minero, la Senadora Verónica Martínez García se reunió con la Directora del Fondo para el Desarrollo Regional de Estados y Municipios Mineros, para dar a conocer las necesidades que existen dentro de estas comunidades.

Durante esta semana se convocó a alcaldes de diferentes municipios de Coahuila para acudir con la representante federal de este programa y pedir la liberación de este fondo que se suspendió durante el 2019.

Algunos de los acaldes que estuvieron presentes fue el alcalde de Progreso, Múzquiz, Ocampo, Escobedo, Nava, San Pedro, Castaños, y representantes de otros como el de Acuña, Monclova, Piedras Negras y San Juan de Sabinas.

Desde hace meses la Senadora ha señalado la necesidad de la liberación del recurso del Fondo Minero, así como el de las Zonas Metropolitanas, para llevar a cabo las obras que requieren estos municipios.

Señaló que son programas que fueron suspendidos por parte del gobierno federal, con el argumente de que ellos mismos manejarían y destinarían ese recurso, que pertenece a los municipios.

Y es que las autoridades federales manifestaba que se estaba haciendo mal uso del dinero, por lo que se decidió suspender la entrega del mismo.

En la reunión de trabajo, la directora y su equipo analizaron algunos de los proyectos para verificar el estatus en el que se encuentran y disiparon algunas dudas que plantearon las y los alcaldes presentes y sus equipos técnicos.

La Senadora dijo que una de las prioridades es dar seguimiento a los proyectos pendientes para el estado y los municipios, por lo que se está pidiendo la liberación de estos recursos, que se estima oscilan en cerca de 100 millones de pesos, para obras que se realizarán en el estado.