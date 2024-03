GG Trailers, uno de los mejores lugares

El día de hoy, se llevó a cabo la ceremonia de la premiación del Ranking Best Workplaces™ for Women México 2024 por parte de Great Place to Work; en donde GG Trailers, empresa de Grupo Industrial Monclova, fue reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar para las mujeres en México.

La empresa se ubicó dentro del top 20 en la categoría de 50 a 500 empleados, ocupando el puesto 16, siendo la única empresa del sector manufacturero en ser parte de este reconocimiento nacional.

GG Trailers se convirtió en uno de los mejores lugares para trabajar al haber obtenido la certificación Great Place to Work 2023-2024® el pasado mes de febrero, siendo la segunda empresa del Grupo en certificarse.

La primera fue GGSynergy, la cual se ha certificado por tres años consecutivos y ha sido reconocida por GPTW en los últimos 2 años en 3 de sus distintos rankings.

El ranking Best Workplaces™ For Women reconoce a las empresas que generan buenas prácticas en temas de inclusión y diversidad relacionadas con el desarrollo y liderazgo de mujeres en las empresas, además reconoce aquellas con buenos resultados de satisfacción en este segmento. "Felicito a GGTrailers por este gran logro.

El haber sido reconocidos a nivel nacional representa nuestro firme compromiso de seguir implementando mejores prácticas que promuevan la equidad y las buenas prácticas laborales. Continuaremos fomentando el crecimiento de cada individuo y fortaleciendo nuestros valores a través de nuestras acciones, edificando juntos un futuro más equitativo y próspero."

Mencionó el Lic. Gerardo Benavides Pape, director general y presidente del Consejo de Grupo Industrial Monclova. El compromiso con la cultura organizacional y el ambiente laboral se rigen como pilar fundamental en el éxito tanto de GG Trailers como de las demás entidades pertenecientes a Grupo Industrial Monclova, generando oportunidades enriquecedoras para todos los integrantes de su equipo y promoviendo la equidad de género en todo momento.

Las autoridades presentes fueron Jorge Avelar, Gerente Divisional de Recursos Humanos, Jessica Cortez, Coordinadora de Talento Corporativo Sara Delgado, Auxiliar de Recursos Humanos