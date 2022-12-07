Golpea AMLO a AH para desestabilizar

La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN), Elisa Maldonado Luna, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue golpeando a la empresa de Altos Hornos de México (AHMSA), siendo un plan orquestado para dividir pero no gobernar bien.

“Se ha señalado que la empresa estaba metida en corrupción y por eso se le pidió regresar los millones de pesos, pero yo no vi una ley de ingresos donde ese monto se fuera a aplicar, es prácticamente otra corrupción a otro nivel lo que están haciendo”.

Externó que debido a que las operaciones de la acerera no beneficiaban al grupo de amigos del círculo popular federal, el gobierno federal ha ido bloqueando a AHMSA, tal como el recorte de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando miles de trabajos dependen de ello.

“Esa forma de estar limitando a la empresa y golpetear, es golpear a toda la región centro y carbonífera, lamentablemente tiene que ver con las elecciones del próximo año y que triste que el presidente se quiera meter de esa manera porque solo quiere dividir al país”

Añadió que las conciencias deben ser mayores que las diferencias, hay que sumar y lo primordial es Coahuila, que siga teniendo desarrollo económico, seguridad, infraestructura, entre otras cosas.