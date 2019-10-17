Golpeado huye del hospital

Ricardo Álvarez Reyes de 23 años fue ingresado el Hospital Amparo Pape, alegó que no es obrero de Altos Hornos de México y que iba pasando por la Sección 288 cuando fue agredido en la cabeza y torso, los médicos realizaron placas para verificar su estado de salud y a las pocas horas firmó la alta voluntaria.

El director Ángel Cruz García, mencionó que el mismo recibió al paciente quien llegó desorientado y con actitud agresiva, además estaba muy nervioso. Como pudo le explicó al galeno que no era obrero de AHMSA sino que iba pasando por el lugar en el momento equivocado. Sin embargo esto no se ha comprobado por las autoridades.