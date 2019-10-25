Golpean a alumna del Conalep

Agreden cuatro alumnas a compañera del Conalep Monclova de la especialidad de Metalurgia, la afectada mencionó, es la segunda vez que la golpean y la directora Deyanira Terrazas no ha actuado al respecto, sus familiares tuvieron que pedir el apoyo de la Policía Escolar.

La estudiante Nancy Vanesa comentó, ella iba llegando al salón a las 2:00 de la tarde cuando una alumna del salón 310 la jaló del cabello y comenzó a golpearla en la cara, dañándole la nariz y el lado izquierdo del rostro, a la agresión se unieron otra tres jovencitas y un varón que la estaba sosteniendo.

Su madre Nancy , pedía que le entregaran a las agresoras.

“No es la primera vez que me pegan en el Conalep, en si uno se defiende cuando te hacen algo aquí te corren cuando ni siquiera empiezas el pleito, yo a ellas no las conozco como para que me anden golpeando”

Solo una maestra la ayudó cuando vio que le dolía la cabeza, le trajo agua y una bolsa de hielos para bajarle la hinchazón de la nariz y frente, mientras que los encargados le hablarían a su mamá hasta las cinco de la tarde, por lo que la alumna decidió llamarle personalmente para informarle de la situación.

Solo una maestra ayudó a la menor de edad, los demás se quedaron viendo.

Su madre, Nancy Vallejo Santellano indicó que en la primera agresión, tuvo que ir a Saltillo para pedir hablar con Guillermo Ponce Lagos el anterior director general, además de interponer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos. Al hablar con los encargados –pues la directora no se encontraba en la institución- le comentaron que harían las averiguaciones pertinentes para tomar cartas en el asunto.

Por su parte, los elementos de la Policía Escolar tomaron datos de la afectada y les pidieron que se tranquilizara, la mamá al darse cuenta que las agresoras estaban a su lado, intentó golpearlas y los policías se lo impidieron. Esto ocasionó que el hermano de Nancy de 19 años los amenazó y decidieron asegurarlo, comentó el elemento Erick García.

Familiares pedían a los intendentes que les entregaran a las alumnas agresoras, sin embargo se los negaron y se quedarían a esperar a la directora o tener alguna respuesta.