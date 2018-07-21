Graban y ubican a boqueteros del Pape

Gracias al rastreo satelital del teléfono celular que fue sustraído en el boquetazo realizado a negocios de la zona dorada, autoridades investigan a la persona que lo portaba, es probable responsable del atraco.

Cerca de las 4:00 de la mañana las cámaras de seguridad de la Frutería Mayra captaron a dos hombres de complexión delgada y con rosto cubierto, fueron ellos quienes realizaron el robo, luego de robar en el bar “La Isla 2”, entraron a la frutería por la parte inferior de la oficina.

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Uno de los ladrones cubría constantemente uno de sus brazos.

Carlos Castañón, propietario de este establecimiento, señaló que se llevaron 6 mil pesos de cada una de las dos cajas de cobro, dañaron estas cajas que tienen un costo de 3 mil 800 pesos, se llevaron cajetillas de cigarros y un iPhone que tenía el GPS encendido y que tiene un valor cercano a los 20 mil pesos, más los daños del boquete.

Los ladrones pudieron divisar las cámaras, uno de ellos tomó un trapo amarillo y constantemente se cubría el brazo, escondiendo un tatuaje para no ser identificado.

“No se cómo trabajan las autoridades, me he mantenido al margen, pero gracias al iPhone se podrá dar con los responsables, yo les dije a las autoridades donde estaba el celular, es cuestión de hacer la investigación”, comentó Carlos Castañón quien interpuso la denuncia formal ante el Ministerio Público. Mencionó que el propietario del bar que se encuentra a un costado de su negocio le comentó que le robaron tres pantallas planas, botellas de licor, una laptop y tres cámaras de seguridad.

Hasta el día de ayer no sabía si pudieron detener a la persona que tenía en su poder el celular, tampoco había recuperado el celular y mencionó que seguramente se está haciendo la investigación.

Carlos Castañón tiene confianza en que las autoridades podrán identificar a los responsables y exhortó a las autoridades municipales se apliquen en la prevención del delito, dando rondines de seguridad por la ciudad sobre todo en esta zona comercial.