Gran esfuerzo de alumnos de La Salle

La comunidad estudiantil del colegio La Salle nuevamente organizó “El Kilómetro de Pañal y la Cobija” en beneficio de las personas de la tercera edad y de las que habitan en pobreza extrema en la periferia de Monclova y municipios aledaños.

En punto de las 11:00 de la mañana el personal docente y más de 1 mil 500 alumnos acompañados de sus padres iniciaron a colaborar en la acción que se realiza año con año.

La meta era superar el reunir 501 bolsas de pañales y 60 cobijas que se recabaron en el año 2016 y efectivamente se logró. Durante el día se tuvieron las presentaciones de bailables, interpretaciones musicales por parte de los estudiantes así como juegos, todos los alumnos desde preescolar hasta preparatoria participaron.

La maestra de primeria Sofía Lidiet Pérez Torres miembro del comité organizador mencionó que los beneficios ahí recabados se entregarán en los próximos días a los asilos de ancianos de Monclova y Frontera, aunado a ello se hará un recorrido por las colonias más vulnerables de la Capital del Acero y sus alrededores para llevar cobertores a las familias, lo cual les ayudará a mitigar el frío en esta temporada invernal.