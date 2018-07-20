Grave que adictas amamanten hijos

Daño neurológico, sicomotriz, retraso en crecimiento y dependencia, son algunos de los problemas que pueden presentar los menores que tienen algún contacto con las drogas a temprana edad, ya sea de manera directa o a través del seno materno, quienes deben someterse a tratamiento farmacológico y psicológico.

Con respecto a la detección que realizó la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) de cinco hermanitos que sufrían omisión de cuidados y violencia por parte de sus padres, dependientes de las drogas, la Secretaría de Salud mencionó que los menores son propensos a padecer una gran cantidad de problemas físicos, neurológicos y sociales, al vivir en este entorno.

Rosa Nilda Arocha Méndez, jefa de la 04 Jurisdicción Sanitaria.

La jefa de la 04 Jurisdicción Sanitaria, Rosa Nilda Arocha Méndez, señaló que dentro de los problemas que pueden presentar son neurológicos, al ser amamantados por una madre adicta, lo que traerá consigo ansiedad, nervosismo, e irritabilidad, en un estado en el que siempre estarán alterados, también presentarán problemas psicomotrices y un retraso en el crecimiento.

“Cuando una mujer consume alguna droga, efectivamente trae en su torrente sanguíneo restos de ese producto y posterior al nacimiento se sigue proporcionando a través del seno materno y desde luego que el bebé tiene alteraciones neurológicas, trastornos del sueño, ansiedad, de su percepción”.

Además los menores son propensos a sufrir desnutrición al vivir en un ambiente poco saludable, de abandonó y pocos cuidados y tendrán problemas emocionales por la falta de apego con los padres, lo que les traerá problemas en la conducta y sociales conforme crezcan.

La representante de la Secretaría de Salud señaló que además los niños se vuelven más propensos a caer en las adicciones, debido al antecedente de que el organismo ya trae ese químico.

Arocha Méndez dijo que los niños que están en esta situación deben ser tratados primero con la abstinencia, además de un tratamiento médico farmacológico para desintoxicarlos y con tratamiento psicológico para revertir la situación.