Grave violencia contra mujeres

En lo que va del año, el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer ha atendido más de mil 600 expedientes, de los cuales un 90 por ciento son de violencia intrafamiliar.

La coordinadora del Centro, Deyanira Nájera Muñoz comentó que están haciendo un análisis de los casos que han recibido durante el 2017, para tener una radiografía de las atenciones brindadas.

Señaló que, en estos 11 meses del año, se han abierto poco más de mil 600 expedientes, con atención en casos de acoso, incumplimiento de las obligaciones básicas, pero sobre todo de violencia intrafamiliar en sus modalidades económica, física, psicológica, incluso sexual.

Dijo que en todos los casos se ha apoyado psicológica y medicamente a las usuarias, que reciben la atención al momento de interponer la denuncia, además se da un seguimiento puntual para tratar de ayudarla a superar el problema.

Nájera Muñoz, comentó que comparando las estadísticas con las cifras que se registraron el año pasado se percibe una disminución, lo que refleja que las campañas de prevención están dando buenos resultados.

“En este año tenemos menos denuncias, sin embargo las mujeres cuando son víctimas de algún abuso o delito están tomando la cultura de denunciar y tratar de acercarse a las autoridades para pedir apoyo”, recalcó la coordinadora.

Deyanira Nájera Muñoz Coordinadora del Centro de Justicia para la Mujer