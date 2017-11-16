Griss Romero en El Patio Vip de la Acerera

Por primera vez, Griss Romero estuvo en Monclova y fue gracias a La Acerera 106.3 fm que la trajo para consentir a todos los fans y radioescuchas dentro de El Patio VIP.

El comediante Gilberto mejor conocido como “La Gilary” fue quien inició el espectáculo e hizo reír a todos los asistentes, hasta que llegó al escenario la agrupación Los Cuadra, los tres jóvenes que comparten la misma inquietud musical Carlos Cervantes, Denis Ochoa y Uriel Romero hicieron chispa en el escenario y cautivaron al público con el que coquetearon.

En El Patio VIP de La Acerera, interpretaron temas de su disco “Con ganas de triunfar” que incluye “Dónde está el final feliz”, “Cómo le hago”, entre otros.

El momento cómico estuvo a cargo de la “Gilary” quien arrancó la carcajada, los aplausos y buenas críticas de los asistentes al evento.

Posteriormente, armada sencillamente de una guitarra y una voz etérea, Griss Romero cautivó a los radioescuchas de La Acerera 106.3 que a través de una mecánica ganaron uno de los 50 pases dobles para estar en este concierto acústico.

Fue una velada muy romántica, Griss Romero hace toda una mezcla de sentimientos y emociones que trasmitió a los espectadores, con los que tuvo oportunidad de tomarse la foto del recuerdo y firmar autógrafos.

Interpretó canciones que la han colocado en la preferencia de la gente, tales como “Por este amor”, “Cicatrices”, “Entonces qué somos”, “Mi razón de ser”, entre otras que erizaron la piel de los presentes.

También cantó sus propias canciones como el tema musical “No eres tú” que ha sonado mucho en las radiodifusoras de todo el País, otros temas inéditos son “Dos botellas”

“Volvamos a empezar” y “Miénteme”.

“La gente de Monclova es súper bonita, están muy al pendiente de nuestras redes sociales, estoy muy contenta de estar aquí y espero pronto regresar”, comentó Griss Romero en una rueda de prensa realizada en Pizza Rizza.

Griss Romero es originaria de Jiménez, Chihuahua, es diseñadora gráfica, aunque desde hace un año y medio no se dedica a otra cosa más que a la música, la intérprete de música de género balada, antes de su presentación habló acerca de su más grande pasión que es la música, su llegada a los escenarios y sus próximos proyectos.

Toca la guitarra desde los ocho años de edad, pero fue hace seis años, sin la intención de dedicarse a la música, que subió un video cantando un cover de Jesse y Joy.

Esto fue un impulso y llegaron sus primeros fans que constantemente le pedían más, se creó la comunidad dentro de su canal, hacía covers de música regional mexicana en versión balada pop y así nació Griss Romero, un fenómeno en YouTube y más redes sociales. Hoy en día es considerada “La Vlogger del Regional Mexicano”.

CUMPLE CON SUS OBJETIVOS

A los 25 años de edad ha cumplido sus objetivos, luego de que la disquera Latin Power Music llegara para producirla, el número de fans se incrementó, ahora ha cautivado la atención de un público joven y de importantes artistas como Julión Álvarez, La Trakalosa de Monterrey, Banda Ms, El Bebeto, entre otros, esto por su destreza para tocar guitarra y su increíble calidad interpretativa.

Confesó que de pequeña audicionó para el programa Código Fama, llegó hasta el último filtro hasta que le dijeron que tenía que bailar, decidió decir adiós.

“LA VOZ MEXICO ES ARMADO”

Dijo que La Voz México es un programa muy armado al que nunca ingresaría, no le gustaría ser parte de un programa que juega con las emociones de la gente.

Nunca espero estar en el lugar en el que se encuentra, en su canal existen videos de más de 10 millones de reproducciones, el canal en general tiene más de 200 millones de reproducciones, esto es algo que le cuesta trabajo entender, que lo disfruta y valora.

Cuando está en un escenario, frente a cientos de personas que esperaron verla, dice sentir una adrenalina riquísima, nervios y una sensación en el estómago que se disfruta mucho y que espera que nunca desaparezca.

“Al terminar cada presentación, siempre busco la manera de estar cerca de la gente que me sigue, es como la parte de poder agradecer y saber que estamos haciendo las cosas bien, pero la adrenalina es mi favorita”, comentó.

Actualmente está trabajando en su segundo disco que contiene covers pero son más temas inéditos, sigue trabajando y tendrá futuras presentaciones en otras ciudades del País, está grabando más temas musicales, las redes sociales le exigen contenido mediático.

Gracias Monclova.

