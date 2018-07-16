Grito de auxilio en la colonia Calderón

MONCLOVA.-Existen muros invisibles que rodean a zonas residenciales, lugares donde la delincuencia es baja, mientras que los que están afuera (comunidades de la periferia o de nueva creación) enfrentan el aumento en estadísticas de homicidio, vandalismo, robos y drogadicción.

Con la nobleza en su humilde letra y con la verdad por testigo, vecinos de la colonia Calderón solicitaron audiencia con el director de Seguridad Pública Gerardo Arellano a quien entregaron una carta denunciando vandalismo, robos, y drogadicción que asolan el sector.

El poco interés de la primera autoridad fue notoria tras recibir a la pareja de vecinos de este sector quienes habían esperado su turno cerca de media hora, para atenderlos solo bastó un minuto haciendo creer que atendería su problemática.

El poco interés de la primera autoridad, fue notoria tras recibir a la pareja de vecinos de este sector quienes habían esperado su turno cerca de media hora, para atenderlos solo bastó un minuto haciendo creer que atenderían su problemática.

En entrevista para Periódico la Voz la señora Ramona Ramos Sánchez pedía con angustia el apoyo de los medios de comunicación para que informaran del miedo por el que está pasando, la humilde mujer quien dijo tener una discapacidad mencionó tener miedo de un joven drogadicto que vive cerca a su domicilio.

Detalló que el drogadicto mejor conocido como “Rey” le ha prohibido cruzar por la calle y quien de forma constante la amenaza con querer golpearla a ella y a su pareja quien también sufre una discapacidad.

El señor José Gerardo Domínguez Ruiz, representante de seguridad de la colonia Calderón acompañó a la señora Ramona Ramos a instalaciones de Seguridad Pública, donde hicieron entrega de una carta exponiendo las necesidades de los colonos.

Detalló que continuamente las familias han sufrido de robos, vandalismo en plazas asimismo existen drogadictos quienes a altas horas de la noche representan un peligro para los que cruzan por estos lugares.

Cabe mencionar que con anterioridad se les solicitaba que marcaran al número 113 a fin de atender cualquier reporte, sin embargo las unidades nunca llegaban y no se atendía la problemática. Por ello solicitaron al director de Seguridad Pública rondines de vigilancia diariamente o cada tercer día a fin de que no aumente la delincuencia.