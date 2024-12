Guardería del ISSSTE discrimina a niña de 2 años: la excluyen por no pagar cuota navideña

MONCLOVA, COAH. – Leslie Mueller, madre de una niña de dos años, denunció un caso de discriminación en la guardería del ISSSTE de esta ciudad, luego de que su hija fuera excluida de los ensayos para un festival navideño porque no pagó una cuota de 150 pesos, cobro que, asegura, no debería hacerse en una institución pública.

Mueller relató que, hace tres semanas, al inicio de los ensayos para el festival navideño, notó que su hija no participaba junto a los demás niños. "Todos estaban bailando y practicando, pero mi hija estaba apartada, en un rincón, viéndolos. Cuando pregunté, me dijeron que era porque no había pagado la cuota", expresó con indignación.

Además del cobro para el festival, la guardería solicitó 200 pesos para una posada navideña, lo que Leslie calificó como un abuso. "Son cuotas que no deberían existir y como madre me hacen sentir impotente. Yo tengo a mi hija aquí porque es una prestación como trabajadora no porque pueda estar pagando estas cantidades", señaló.

Mueller lamentó profundamente que su hija, siendo tan pequeña, sea víctima de discriminación por razones económicas. "Es muy doloroso ver que la excluyen solo porque no se pagó una cuota que ni siquiera debería existir. Esto no se vale en una guardería pública, donde todos los niños deberían ser tratados por igual", dijo.

La madre hizo un llamado al ISSSTE y a las autoridades competentes para que regulen estas prácticas y garanticen la inclusión de todos los niños en actividades escolares, sin importar la situación económica de sus familias. "Esto no solo me afecta a mí, seguramente hay más padres pasando por lo mismo, solo que por temor a la directora, quien es muy deposita no se atreven a decir nada "finalizó