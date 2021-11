El pequeño Gustavito, no se rinde y una vez más demostró de que está hecho, el poder de Dios nuevamente actuó sobre él y es que luego de ser intervenido quirúrgicamente todo fue un éxito, él pequeño se recupera para estar listo y enfrentar su próxima batalla.

El pequeño es originario de Saltillo pero se ha ganado el corazón de muchos monclovenses y es que su historia es de lucha constante, sus padres murieron a causa del cáncer y ahora es él quien está en lucha contra este padecimiento.

La mañana de este jueves ingresó al quirófano, lamentablemente le amputaron su brazo para evitar que el cáncer siguiera esparciéndose en él, pero el pequeño confiaba en que Dios estaría con él en todo momento, que libraría esta batalla y que continuará en la lucha.

Se le desarrollaron tumorcitos en el pulmón derecho, hace un mes lo operaron le abrieron del pecho a la axila derecha, le sacaron en pulmón, los doctores estuvieron palpando y sacaban cosían.

En octubre le quitaron 13 centímetros que tenían cáncer, le pusieron otra parte de ese mismo hueso, la operación duró cerca de 8 horas, todo estaba bien, pero hace como 2 semanas, le empezó a crecer esa parte de su brazo, justo debajo de la operación del hombro, le volvió el cáncer, abajo del hueso nuevo.

Esta vez volvió más agresivo, no solo era el cáncer en hueso sino en tejido muscular, le crecía a gran velocidad, las opciones que habían era amputar o con quimioterapia, pero no le querían dar porque así como el tumor crecía de rápido no bajaría.

Estaba programado para diciembre, pero los médicos dijeron que no aguantaría se le podría reventar el brazo por eso lo internaron el pasado lunes y ayer jueves fue intervenido quirúrgicamente, lamentablemente le amputaron su brazo.

Pero eso no soluciona el problema porque detectaron que también tiene tumorcitos en el pulmón izquierdo, por ello seguirá en proceso de quimioterapia.

Gustavo no tiene seguro social, por eso se hacen rifas, recolecciones apresuradas y todo lo posible para recolectar la mayor cantidad de recursos y ayudar con los gastos médicos.

El pasado domingo se hizo recolección de tapitas en la sección 5 del SNTE, apoyaron maestros de varias partes del estado, también el equipo de Pumas contra el Cáncer, ellos nunca ponen recurso monetario y no tiene como comprobar el manejo del dinero.

Pero esta vez por la urgencia se vendieron pulseras, además de pastelitos, chicharrones, batería de cocina, tazones de cristal, rifas, se recolectaron como media tonelada además de un promedio de 5 mil pesos, hubo modelos que están en certamen ahorita, además de gente de Palaú.