Habrá cambios en Morena

Saltillo, Coah.- Luego de que se ha dado a conocer que es una virtual diputada federal por la vía plurinominal, Miroslava Sánchez Galván anunció que de acuerdo a los estatutos del partido Movimiento de Regeneración Nacional no puede permanecer en la dirigencia estatal de su partido, por lo que «muy pronto» deberá seleccionarse a su suplente en el partido.

Dijo que en el mismo caso estaría Diego Del Bosque Villarreal, actualmente secretario de Formación Política del partido, quien también obtendría una curul por la misma vía.

“Por estatutos Diego y yo tenemos que abandonar el Comité Directivo Estatal porque no podemos hacer las dos funciones, eso lo tenemos que ver en el nacional, cómo va a quedar el partido”, subrayó.

Sobre las declaraciones hechas este fin de semana por el Presidente del Consejo Estatal de Morena, Ignacio Yeverino respecto a que su desempeño no ha sido del todo óptimo, la aún dirigente recordó que la estructura de Morena incluye enlaces, y fueron ellos quienes dirigieron la elección, debido a que esta fue la línea otorgada por el Comité Ejecutivo Nacional, “para que se asegurara el resultado final”.

Aceptó que es necesario afianzar la posición ganada por Morena, ya que al alcanzar la posición de primera fuerza política en Coahuila se han presentado quienes esperan agremiarse para obtener beneficios.

“La militancia de Morena tiene que entender que nos toca a los militantes cuidar que el partido no se nos enchueque, hoy por hoy hay mucha gente que está lista para entrar al partido, algunos para trabajar hombro con hombro, otros a ver qué se llevan”, señaló.

Expresó que ahora, al llegar a ser poder, será muy importante el acompañamiento y la formación de quienes son abanderados, y citó el caso de la diputada local Elisa Catalina Villalobos Hernández.

“Muchos dicen ya se vendió, yo no creo que se haya vendido, creo que mucho es que somos muy nuevos en esto y que sí falta que nosotros como partido tengamos un acompañamiento, y que ahora que somos diputados federales hagamos un taller para hacer más eficiente el ejercicio y el trabajo legislativo para saber qué nos toca hacer y hasta dónde podemos avanzar”, agregó.

Comentó que no se dejará de dar seguimiento a los alcaldes electos de su partido, pues aceptó que se trata de gente con poco roce político o su experiencia es con otros partidos, “deben tener muy claro que llegaron por Morena y se deben conducir por los principios que nos rigen: no mentir, no robar y no defraudar al pueblo”.

Otros de los que dijo “andan por la libre” son los regidores, por lo que se les debe llamar a cuentas, “para empezar son dos personas las que cumplen con el pago de cuotas”, añadió.

Indicó que Morena debe reforzar su estructura en el sentido de concientizar a la ciudadanía, que ya se dio cuenta de su poder y de que puede re direccionar la historia política de su país con su voto, “eso es bueno y nos va a exigir a nosotros dar más”.

TRABAJARÁN PARA CANCELAR PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

Al subrayar que ya pasó la euforia por el triunfo y en estos momentos “estamos reflexivos porque la responsabilidad es grande”, Sánchez Galván dijo que muchas cosas están pendientes de resolver en el país y una de las primeras en que se trabajará será echar atrás el decreto presidencial en que se permite la privatización del servicio del agua, pues es un derecho por el que Morena ha estado pugnando desde hace mucho.

“Tenemos que ser muy cuidadosos con el recurso hídrico, creo que esa es una de las prioridades”, manifestó y añadió que otro de los aspectos en el caso de Coahuila es reforzar el cuidado de las zonas protegidas que se han dejado a un lado y la atracción de la pequeña y mediana industria a áreas de Coahuila donde los ciudadanos han tenido que emigrar para buscar empleo.

Recordó que el Presidente Electo prometió regresar con un proyecto para la reactivación del campo en La Laguna, el apoyo al primer empleo en jóvenes y el doblar las pensiones para adultos mayores, lo que esperan ocurra en breve.

En cuanto al plan para Coahuila comentó que es parecido al nacional pero aún no está concluido y añadió que será a ellos como legisladores que les competa precisarlo y completarlo.