Habrá personal experto en urgencias médicas

Saltillo, Coah.- Coahuila trabajará con médicos expertos y técnicos en urgencias médicas, así como enfermeras con capacidad de respuesta y conocimientos precisos para acudir en los primeros cinco minutos desde que se reporte una urgencia a los centros de monitoreo C4 y C5 en el estado, aseguró el Secretario de Salud, Roberto Bernal.

En el marco de su comparecencia ante la Comisión de Salud del Congreso de Coahuila, el titular de la dependencia estatal dijo que se ha contratado al “Líder de Puebla” que es el prototipo más importante en cuerpos de reacción inmediata en el país, por lo que confió en que se podrán reducir hasta 85 por ciento las muertes por trauma en la entidad una vez que entre en operación este equipo de respuesta.

Indicó que se tiene que habilitar a todos los centros y hospitales para establecer un Triaje o código del paciente y clasificarlo de acuerdo a su gravedad, a fin de que sea trasladado de inmediato al sitio en que pueda recibir la atención que requiere en el menor tiempo posible.

Aseguró que esta problemática de respuesta en cuanto a los accidentes principalmente automovilísticos ya se ha desarrollado en los países de primer mundo con resultados impresionantes, por lo que se espera lograr un avance significativo una vez que se pueda establecer el código de coordinación y respuesta.

Indicó que ya se tienen avances en otros aspectos como en el caso de los pacientes cardíacos donde se estableció una “Ley de Estado Cardioprotegido” que permite trasladar a los pacientes a la ciudad de México y atenderles de inmediato con el Seguro Popular, para lo cual se otorgó a nivel federal un recurso por el orden de los 100 millones de pesos.

“Ya los tenemos, con esos 100 millones de pesos vamos a formar hemodinamias en Torreón y Saltillo completas, parciales en Monclova y en San Pedro, vamos a contratar hemodinamistas y cirujanos de rescate, además de poner edificios cardioprotegidos con desfibriladores y personal adecuadamente capacitados para utilizarlos”, expuso.