Hacen reajuste comerciantes

Comerciantes de Monclova están empezando a prescindir de sus trabajadores debido a la acentuada crisis económica y previniendo los pagos que tendrán que hacer por el consumo de la energía eléctrica.

Esto lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) en Monclova, Arturo Valdés Pérez, quien dijo que aunque hay crisis desde hace meses, es ahora cuando más lo están resintiendo los comercios al no ver las mismas ganancias diarias.

Además, con los problemas de energía eléctrica que se han presentado en la última semana, ahora tienen que hacer más gastos en reparaciones de aparatos de aire acondicionado, así como el uso necesario de nuevos aparatos.

Previniendo que podrían pagar cantidades excesivas por el consumo de la energía eléctrica, prefieren ahorrarse un sueldo y con eso apoyarse, al menor durante el tiempo de verano, es por ello que algunos ya empezaron a despedir a sus trabajadores.

Esto ocurre sobre todo en los negocios medianos y chicos que tienen más de dos trabajadores, pues la misma clientela se abstiene de salir a comprar para evitarse el calor y fatiga, y como reflejo se ve poco o nula ganancia.

“Esto depende de cuántas personas tengan los negocios, empezar con un 10 por ciento de los trabajadores y de ahí te vas dependiendo de los pagos que haya que hacer. Ahora si estamos viendo y sintiendo el fenómeno de Altos Hornos de México (AHMSA)”.