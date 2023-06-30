Hacen tercera entrega de tinacos subsidiados

Las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, hace entrega de 27 tinacos, 20 con capacidad de mil 100 litros, cuatro de 600 litros y tres cisternas, dos de 5 mil litros y una de 2 mil 800 litros; esta es la tercera entrega del año y en total son 150 tinacos de distintas capacidades los que se han entregado.

Los ciudadanos que se han visto beneficiados, utilizaran estos depósitos de agua, para almacenar el vital líquido con el cual podrán hacer frente a las altas temperaturas propias del verano y que en Monclova muchas veces rebasan los 40 grados de temperatura.

El éxito de este programa de tinacos subsidiados se debe a la colaboración entre el ayuntamiento y la Congregación Mariana Trinitaria, y es gracias a esta alianza, se ha logrado brindar a los ciudadanos la posibilidad de adquirir estos recipientes, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida y a enfrentar de manera más efectiva las condiciones climáticas adversas.

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado expresó su satisfacción por la entrega exitosa de los tinacos y destacó la importancia de brindar apoyo a los ciudadanos en momentos críticos como los periodos de calor intenso, destacando el trabajo en equipo con otras organizaciones como la Congregación Mariana Trinitaria para llevar a cabo este tipo de programas que impactan de manera positiva en la comunidad.