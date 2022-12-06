Hackean celular de directores

Al menos seis directores en la Presidencia Municipal han sufrido del hackeo de sus cuentas de WhatsApp, el último de ellos, fue el de Comunicación Social Héctor Alfonso Garza.

Destacó que este lunes despertó y como todos los días pretendía revisar sus mensajes, pero denotó que su sesión estaba desactivada, de ahí que intentó recuperarla con la verificación pero al ingresar el código le fue rechazado el intento varias veces.

Finalmente y luego de varios intentos, pudo recuperar sus WhatsApp, y a pesar de que sí tenía activada la función de Verificación en dos pasos, dijo que la vulnerabilidad llega por una llamada telefónica que se hace durante la madrugada y al entrar el buzón automáticamente los “ladrones”, hace uso de la información del usuario.

Héctor Alfonso Garza destacó que el objetivo de los hackers es analizar la cuenta del usuario y luego solicitar dinero a quienes tienen como contactos más cercanos, y de ahí es donde se comete la estafa.

Así que hizo un llamado a los usuarios de WhatsApp para que hagan la verificación en dos pasos y desactiven o refuercen con contraseña su buzón de voz.

Hasta el momento, las personas que han sido víctimas de hackeo de WhatsApp son el Tesorero René Flores Sotelo, el Director de Limpieza, Martín Jiménez; el director de Pensiones, José García, la Directora de Eventos Especiales, Verónica Díaz, el Director de Seguridad Pública, Raúl Alcocer Cruz y ahora el más reciente, el Director de Comunicación Social, Héctor Alfonso Garza.