Hackean cuenta de empresario

El empresario Andrés Osuna Mancera fue víctima de hackeo de sus redes sociales, donde gracias a los candados de seguridad con los que cuenta y que la rapidez con la que se actúo, evitó que se obtuviera información de sus contactos.

El empresario constructor se sumó a la lista de las funcionarios públicos y empresarios que han sido víctimas de ciberataque, luego de que le hackearon su cuenta de Facebook, para suplantar su identidad.

Comentó que se dio cuenta de esto, debido a que uno de sus contactos se comunicó con él para decirle que le había pedido datos personales, por lo que al revisar se dio cuenta que le habían hackeado la cuenta y la cerró.

Indicó que en este caso transcurrieron de 5 a 10 minutos, por lo que no se dio oportunidad de obtener información de los contactos del empresario, a quienes hackearon su cuenta con este fin.

Señaló que una de las ventajas que tuvo es la seguridad de dos pasos que tiene activada, lo que impidió que obtuvieran mayor información.

"Mi celular tiene la doble protección, me salí de mi cuenta, volvía entrar pero ya no me lo permitían porque le cambiaron la clave, pero con los pasos de verificación recuperamos la cuenta y se cerró en los diferentes dispositivos, por lo que afortunadamente esto no pasó a mayores".

Hizo un llamado a la población para no caer en estos chantajes, en estos engaños, llamó a activar la doble seguridad, no contestar números desconocidos y no otorgar información a conocidos en caso de que se solicite.