Hallan a joven que huyó con su bebé

Debido a una discusión familiar, Arely Ledesma decidió escapar de su casa para refugiarse con una amiga en un domicilio de la colonia Las Misiones, sin embargo una llamada anónima permitió localizarla para que regresara a su hogar.

Desde el pasado 6 de julio, los familiares de la joven de 20 años reportaron que salió de su domicilio junto a su pequeña de 1 año, sin dejar huella de su paradero por lo que se pidió el apoyo de las autoridades y la ciudadanía para localizarla.

Elementos de la Agencia del Ministerio Público de No Localizados comenzaron la búsqueda de la joven, sin embargo fue hasta la noche del lunes cuando recibieron una llamada anónima que permitió dar con su paradero.

Los padres de la joven, Alejandrina González Zavala y Manuel de Jesús Ledesma Ramos, dieron a conocer que problemas familiares ocasionaron que la joven tomara la decisión de escapar de su domicilio.

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Indicó que la joven no estaba secuestrada, ni retenida, pues se fue por su propia voluntad debido a los problemas familiares, por lo que ahora tratarán de atender las diferencias que presentan para evitar que esta situación se vuelva a presentar.

Señaló que la joven fue encontrada en la casa de un amiga al oriente de la ciudad, afortunadamente estaban bien, es por ello que se las llevaron de vuelta a casa para tratar de dejar de lado esta situación.

González Zavala aseguró que están dispuestos a recibir atención psicológica, buscando que puedan resolver los problemas que ocasionaron esta ausencia voluntaria y evitar que pueda presentarse más adelante.

“Nosotros lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos, es por ello que vamos a platicar con Arely, además trataremos de recibir apoyo de especialistas para resolver cualquier problema y que no se registre alguna situación similar”, recalcó.

Así mismo, la madre de familia reconoció que se involucró a un taxista de nombre Jesús Manzanares, solamente porque es la última persona que la había visto cuando salió del domicilio, conforme a lo establecido en las investigaciones.

Señaló que esta persona no tiene nada que ver en la desaparición de su hija, solamente es la última persona que la había visto y tenía que recopilarse su versión para tratar de allegarse de datos que permitieran encontrarla.

Agradeció el apoyo que tanto la ciudadanía, autoridades y medios de comunicación le dieron durante este trace, los cuales ayudaron a difundir la información para que llegara a las personas que sabían dónde estaba la joven.