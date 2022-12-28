Hallan hogar para perritos

MONCLOVA., COAH.-Ana Luisa García, titular del centro de resguardo canino “Patitas Peludas” dijo que ya se encontró hogar temporal para tres de los cinco perritos que habitaban la casa de la familia Gutiérrez Llanas, en donde se suscitó una explosión que dejó a varios miembros de la familia con lesiones de suma gravedad, por lo que se brindó también atención a sus mascotas para no dejarlas solas.

La titular de la casa de apoyo mencionó que dos de los “lomitos” están en atención veterinaria para que puedan curarse de las lesione que les causó la explosión y la caída de escombro, mientras que los tres que se encontraban en buen estado de salud ya fueron adoptados.

Ana Luisa mencionó que en primera instancia se consiguió un hogar temporal para los perritos con la intención de que estos tuvieran un resguardo seguro mientras que sus dueños son tendidos de sus lesiones y salen del estado de gravedad que presentan, sin embargo podrían quedarse con la familia que los adoptó ya que normalmente tanto el lomito como la familia se encariñan y ya al tiempo es difícil desprenderse de ellos.

Mencionó que para buscarles el hogar temporal se dialogó con los familiares cercanos a la familia Gutiérrez Llanas quienes autorizaron que los cachorros fueran llevados a otro hogar, por lo que se les cuestionó sobre sus hábitos, comportamiento y sociabilidad con la intención de evitar problemas con la familia que los adoptó.

Cabe mencionar que la organización Patitas Peludas les da seguimiento continuo y atención médica a los perritos lesionados, por lo que luego de rescatar al Hosky que se encontraban atrapado entre los escombros, se procedió a revisarlo al igual que a los otros cachorros y una vez atendidos se les brindará un hogar.