Hallan muerto a hombre trans; niegan que sea Cris

Tras encontrar a una persona sin vida en Piedras Negras, del cual se dijo era una persona transgénero, Claudia Flores, madre de Cristopher temía lo peor, esto tras 18 días de no saber nada sobre el paradero de su hijo.

Ayer se dio a conocer que habían encontrado a una persona sin vida y que este no estaba identificado, se trataba de un homosexual, por lo que temían que fuera Cristopher y aunque ella habló a la fiscalía la respuesta tardó en llegar.

Cuando le informaron que no era su hijo, Claudia Flores descansó pues pensó que podría tratarse de él ya que han pasado 18 días y él no se ha comunicado con ella, no se sabe nada de él y las autoridades no han brindado novedades en el caso.

"Lo seguimos buscando, estoy muy desesperada y no hay nada de información nueva, que bueno que no era mi hijo", comentó la madre de Cris.