Hará plantón en el “Fénix”

Obrero de Altos Hornos de México se plantará de manera indefinida en la plaza del Ave Fénix, en protesta por el incumplimiento de pago de la empresa, con la esperanza que las autoridades intervengan para que se solucione el problema de la acerera y se normalice la producción.

Saúl Martínez Sánchez, es trabajadores de la Laminadora en Caliente quien informó que el próximo miércoles iniciará el movimiento en el monumento del Ave Fénix y llamó al resto de los obreros a unirse a dicha protesta.

Mencionó que permanecerá en el monumento de manera indefinida, hasta que se atienda el problema de la empresa, porque cada vez la situación se ve más complicada y no se ve una mejora en poco tiempo.

“Voy a quedarme ahí ya a dormir, ya no me moveré para nada, en protesta por todo lo que se nos debe, todo lo que esta pasando en Altos Hornos de México, quiero que los demás trabajadores acudan y juntos luchemos por nuestros derechos”.

Señaló que este movimiento no es con fines políticos, por lo que llamó a los trabajadores a sumarse fuera de cualquier ideología, al mencionar que no sn napistas, ni democráticos, sino trabajadores de AHMSA.

Indicó que ante la situación que existe actualmente, donde los trabajadores han padecido desde hace meses por el incumplimiento de pago, es necesario tomar cartas en el asunto, lejos de los sindicatos, porque a final de cuentas ninguno ha dado una solución o apoyo al problema de los trabajadores.