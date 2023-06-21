Hartos de robos en Primaria Aquiles

Padres de familia de la escuela primaria Aquiles Serdán de la colonia Hipódromo pidieron se refuerce la vigilancia en este sector, al ser víctimas constantes de los ladrones, afectando a la escuela y a los alumnos.

El día de ayer un grupo de padres de familia encabezados por Rebeca Castillo, Guadalupe Román y Angelica Vázquez acudieron a la Presidencia Municipal, para pedir el apoyo con la vigilancia en el plantel.

Mencionaron que la institución se ha convertido en un blanco constante de los amantes de lo ajeno, quienes ingresan al plantel por la parte trasera y roban lo que se encuentren a su paso.

Rebeca Castillo señaló que se han presentado robos de aparatos de aire húmedo, minisplit, cableado, así como marcadores, hojas, todo el material de trabajo, en donde ya no van por algo en específico, sino por lo que se encuentren.

Indicó que los robos son constantes, registrándose por lo menos un robo por semana, por lo que los padres de familia ya están cansados de esta situación y piden el apoyo al municipio para mejorar las condiciones de seguridad.

Específicamente pidieron que se refuercen los rondines de seguridad pública, así como se reparen las lámparas que están alrededor del plantel, ya que no funcionan y esto permite que la gente entre y salga del plantel sin ser vista.

Mencionó que por lo mismo no se ha invertido o hecho actividades para comprar aparatos de aire, hasta que no se detenga la ola de robos y se refuerce la vigilancia.

Ahora los padres de familia temen que la escuela sea saqueada en el periodo vacacional que iniciará en los próximos días.