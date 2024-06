Hartos vecinos de vandalismo.

Vecinos de Colinas de Santiago se quejaron de los robos y vandalismos que sufren a manos de los adolescentes, luego de que se presentará una pelea entre dos familia el pasado martes, solicitaron que haya patrullas asignada a la colonia.

Una violenta agresión perpetrada por la pandilla conocida como "Los Chemos" dejó a dos hermanos gravemente heridos en la colonia Colinas de Santiago, en donde la policía detuvo a los agresores.

Al respecto, uno de los líderes de colonia Gilberto Vázquez indicó que actualmente los adolescentes están incontrolables, en parte se dan entre familias que tienen peleas constantes, así como los que están más inmersos en las drogas.

"Hay mucho vandalismo, muchos niños que no tienen atención por parte de sus padres y se convierten en demonios que andan en la calle, y es en la noche cuando se arma el despapaye, se escuchan las motos circulando en la colonia, en las esquinas muchos niños haciendo desmanes".

Mencionó que en reiteradas ocasiones piden el apoyo a Seguridad Pública Municipal y si envían, pero es necesario que haya una patrulla asignada a la colonia. Los adolescentes ya han dañado los campos deportivos, además de los domicilios particulares.

"No solo son los adolescentes los que dañan a las personas sino también adultos y mujeres, es una forma de vida de que si no tienen pleito en la colonia, no están a gusto".