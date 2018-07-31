Hasta 10 ahogados en el río Monclova

A pesar del poco afluente y la aparente tranquilidad del río Monclova, en los últimos cinco años ha cobrado 10 vidas por parte de personas que se meten a bañar a sus aguas sin medir los riesgos.

El crecimiento desmedido de carrizo, maleza, llantas y basura, resulta complicado para elementos de Bomberos atender situaciones de emergencia, pues al no conocer este río, desconocen cuáles podrían representar una zona de riesgo.

Indicó que con las altas temperaturas es común que habitantes acudan a lugares como el Conejo, el Piélago, y el Charco Azul, lugares que son extremadamente peligrosos pues no se conoce la profundidad del mismo y existen cuevas donde podrían caer y ahogarse.

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Destacó que en los últimos cinco años se han acudido a rescates de cuerpos, lamentablemente sin vida, pero para sacar el cuerpo difícilmente lo logran pues este se encuentra sujeto a maleza, o enredado con llantas y ramas.

Aún cuando están identificados estos tres lugares como zona de riesgo, personas que circulan por este cauce bajo las influjos del alcohol o de alguna sustancia tóxica se introducen a otros lugares donde solo ven agua, sin medir las consecuencias.

“La recomendación es que no se expongan principalmente por salud porque el agua está estancada y por seguridad para evitar un accidente y deberán tener mucho cuidado con los niños” mencionó el Comandante de Bomberos.

Se informó que el río Monclova ya no tiene el mismo cauce que anteriormente, ahora se encuentra cubierto de piedras, maleza, llantas y basura, mientras que autoridades municipales continúan en pasividad sin siquiera limpiar el cauce.

Cabe destacar que el pasado mes de mayo se presentó un incendio en el cauce del río Monclova arrasando con carrizales y patios de domicilios aledaños a este cauce, dicho ígneo perduró por más de 8 horas.