Hasta 45 grados pronostican otros 5 días de infierno

La tercera onda de calor que se registra en el territorio nacional se mantendrá en los próximos cinco días, donde se alcanzarán temperaturas de hasta 45 grados en el estado de Coahuila, de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo al pronóstico presentado para esta semana, las altas temperaturas continuarán en la mayor parte del territorio nacional, sobre todo en los estados del norte en donde se registrarán las más altas temperaturas.

Para esta semana el pronóstico establece que se mantendrán temperaturas de 44 grados como máxima, durante lunes, martes y miércoles, recordar que el miércoles 21 de junio da inicio la temporada de verano de manera oficial.

Para el fin de semana se espera un ligero descenso en la temperatura esto debido a la presencia de un frente frío fuera de temporada, que se extenderá sobre los estados del norte del país, que estarán en interacción con una línea seca, que propiciará vientos fuertes con tolvaneras, además de lluvias y chubascos.

Esto ocasionará que el próximo fin de semana se tengan temperaturas por debajo de 40 grados como máximo, con probabilidades de lluvia.

Autoridades continúan exhortando a la población para que se protejan del golpe del calor, en donde se recomienda evitar exponerse al sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, vestir ropa de colores claros y algodón, protegerse del sol directo, mantenerse bien hidratados, evitar el consumo de alcohol, cafeína o azúcar.