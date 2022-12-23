Hasta enero juzgarán a policías

Será a principios de enero cuando se defina la situación de los 4 elementos de Seguridad Pública señalado por cometer actos de extorsión a paisanos, donde el alcalde señaló que no se permitirá ese tipo de conductas en la corporación.

El alcalde Mario Dávila Delgado señaló que se esta haciendo la investigación por parte de la Comisión de Honor y Justicia, donde se lleva a cabo el análisis de las cámaras y se realizan las entrevistas correspondientes para saber que sucedió, ante el señalamiento que se dio en contra de los uniformados.

El edil dijo que como autoridad serán imparciales, con pruebas objetivas, para determinar la situación de los oficiales, lo cual se podrá dar en el transcurso de la próxima semana o bien, a principios del próximo año estarán en condiciones para dar información de lo que sucedió con esta investigación.

Señaló que ha sido muy claro en que no se permitirá ningún tipo de abuso, así sea un caso no se tolerará este tipo de conductas dentro de la corporación.

“Se dio la instrucción y con un solo caso que se presente, se demuestra que no se cumplió con lo que se dijo, así que vamos a seguir con la investigación y se tomarán acciones al respecto”.

Mencionó que son cientos de paisanos los que pasan por Monclova a diario, por lo que el caso que se dio representa un mínimo porcentaje, pero dijo que con un caso que se dé es suficiente.