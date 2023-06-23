Trabajadores no creerán en los anuncios de reactivación de la empresa, hasta que no se demuestren con hechos, ya que han sido meses en que se ha anunciado la llegada de las inversiones y no se han concretado.

Luego de las declaraciones del vocero de la empresa, Francisco Orduña, quien mencionó que la empresa está próxima a reactivarse, que ya se tiene un avance en la negociación, al destrabarse algunos trámites de Gobierno Federal, representantes de los obreros señalaron que hasta no ver, no creer.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático, mencionó que han sido muchas ocasiones en las que se ha anunciado la llegada de inversiones y recuperación de la empresa y la situación continúa igual, por lo que ya no creen en esas declaraciones y esperan que se concrete.

Señaló que en la declaración del vocero de la empresa, se mantiene muy superficial y dice que hay muchas cosas que no se pueden dar a conocer, por lo que no se tiene la certeza de estas declaraciones.

Mencionó que hasta que no se den a conocer todos los detalles, fechas y se dé una rueda de prensa por parte de los nuevos inversionistas, creerán en que la situación de la empresa mejorará.

“Quisiéramos creer pero no es una, ni dos veces, son muchas que han dado declaraciones y todas encaminadas a lo mismo, que en 15 días, que 3 semanas y realmente no hay nada, nosotros como trabajadores no creemos y como sindicato no podemos emocionarnos con eso, porque no podemos dar esas esperanzas y que no suceda”.

Señaló que esperan que en realidad se tenga un avance y la situación de la empresa mejore, pero hasta que no se tenga información concreta y se llame a los trabajadores a regresar a laborar, no se creerá.