Hay descontrol en el consumo de drogas

El Alcalde Mario Dávila reconoció que hace falta un control en el manejo de armas, consumo de drogas y orden con jóvenes que requieren atención en sus familias, para mejorar la seguridad, dijo que la policía municipal hace lo suyo pero pidió una fuerte investigación por parte de la policía estatal y el ministerio público.

Lo anterior, luego de hablar sobre el enfrentamiento que se suscitó en Colonias de Santiago este fin de semana, en donde se enfrentaron dos grupos entre los cuales hasta balazos hubo.

"Nos urge que las autoridades encargadas de controlar la venta de droga actúen, que no es la policía municipal, requerimos que las fuerzas de seguridad atiendan este problema, se requieren rondines, presencia policíaca", explicó.

Dijo que la disminución en los recursos nacionales para temas como la seguridad, sí ponen en una condición bastante difícil a los municipios.

Mario Dávila destacó que atienden en los operativos de la policía municipal, el sector oriente, la colonia Primero de Mayo y la Colonia Deportiva que últimamente están teniendo problemas con actos delictivos.

"Esta es una realidad, se incrementa el consumo de estupefacientes y el número de personas que no trabajan, no estudian, o no hacen alguna actividad productiva y no es suficiente el número de elementos y patrullas en la ciudad", destacó.