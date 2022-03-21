Hay potencial empresarial en alumnos

La Facultad de Contaduría y Administración llevó a cabo la Expo Emprendedora FCA 2022 con el fin de motivar y reconocer el espíritu empresarial de los alumnos participantes, los grupos presentaron ideas innovadoras y creativas.

Fue la cuarta edición del evento, en este año participaron de 228 alumnos de las 4 carreras de diferentes semestres, rebasando más del cien por ciento, los número de las ediciones anteriores.

El director Gabriel Aguilera Mancilla mencionó que este tipo de evento se hace con el fin de seleccionar a los equipos que van a representar a la facultad y a la universidad en la Expo Regional Emprendedora de ANFECA (Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración), a la cual está afiliada la facultad.

“Los estudiantes competirán con universidades públicas y privadas de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y los equipos ganadores del primero y segundo lugar obtienen su pase a la exposición nacional, donde compiten ya con universidades de todo el país evento que se realiza en la Ciudad de México en la UNAM”.

Señaló que se han ganado en los tres eventos anteriores han llegado hasta la etapa nacional y en el año 2020 se obtuvo el segundo lugar nacional con el proyecto “Natural Makeup Apasionada” y en el 2021 se obtuvo el primer lugar nacional con el proyecto “Pulpi Snacks del Norte”.

Así mismo, unos de los objetivos es brindar a los estudiantes la oportunidad de alcanzar un mejor desarrollo personal y profesional, y promover la generación de empresas con propuestas creativas, innovadoras, sustentables, sostenibles y socialmente responsables.

Este 2022 los equipos ganadores fueron: primer lugar fue del grupo de octavo semestre de Administración de Recursos Humanos con el proyecto “Vision Planet”, segundo lugar el octavo semestre de Negocios Internacionales con “Hecho con Amor” y el tercer lugar, el quinto semestre de Licenciado en Contaduría con “Yolltol”.