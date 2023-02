“Hay que evitar un gobierno autoritario"

“No hay que permitir que México tenga un régimen autoritario”, externó Arturo Valdés Pérez respecto a la propuesta de multar a quien insulte a algún funcionario, lo cual dijo que es poco probable que la reforma llegue a pasar y ser aprobada.

Hace algunos días, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para aplicarmultas por insultar al presidente Andrés Manuel López Obrador o a servidores públicos, de acuerdo al dictamen, en caso de alguien insulte al presidente podría recibir una multa que va de los 518 pesos a los 4 mil 149 pesos.

Actualmente esta sanción se establece de entre cien a mil pesos, lo que pasaría de 5 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuestionado sobre este tema el presidente de la Canaco externó que México es un país libre para expresarse y el querer cambiar eso, sería empezar a convertir al país como en otros de América Latina que están en dictadura.

“Yo voy en contra de esa propuesta porque de otra forma, nos va a cortar y no podremos externar lo que tengamos que decirle a los funcionarios sobre su trabajo mal realizado. Está mal pero no creo que se apruebe y esperemos que no para que no callen a las personas o a los medios de comunicación”, dijo Arturo Valdés.

Señaló que otros países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, tienen un régimen autoritario donde solo ellos pueden decidir qué decir y que no, y más situaciones que han hecho que las personas huyan hacia el norte del continente en busca de un lugar mejor para ellos como sus familias.