Haz el bien sin mirar a quien, reconocen a Monclovenses que regreso celular

Daniela Salas Cepeda dió a conocer en diversos grupos de Facebook, los buenos valores que tuvo un monclovense ayer lunes en la colonia El Pueblo.

"Hoy el señor me demostró una vez más que aún exsiste gente buena y honrada, se me cayo mi celular y este chico amablemente me lo entregó y no me aceptó ningún tipo de recompensa. Muchas gracias!!"

Pidió que si alguien lo llegara a conocer a el o a su familia, les dieran las gracias por tan lindos valores que le inculcaron. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y muchas etiquetaron a El Flako Costilla en la red social, mejor conocido como "Flako", a quien le señalaron que Dios le regresará las buenas acciones que ha hecho, ya sea en otras acciones o en mejoras para lo que más le apasiona, la velocidad en fos ruedas.