Heores sin capa, angeles policias asisten a madre en labor de parto

Monclova; Coah.-Héroes sin capa policías de Monclova, asisten a madre en labor de parto y traen al mundo a un varón sano y salvo.

La otra cara de la moneda de los policías en la ciudad, muchas veces se piensa que un oficial cumple con su función solo con detener o ejercer acciones a favor de los ciudadanos, otros más los señalan por abuso policiaco, pero en esta ocasión la historia es diferente, y quienes se han ganado el corazón primero de las dos mujeres y un recién nacido a quienes auxiliaron, después de sus familiares, amigos y desconocidos.

“Proteger y servir” es el lema de los héroes sin capa quienes laboran orgullosamente para el área de Seguridad Pública Municipal, Pablo Antonio Rubio Moreno de 31 años de edad e Iván Alejandro Ramos Pérez de 43 años de edad con experiencia de 2 años y medio y 3 años y medio respectivamente en la corporación.

La tarde del lunes se encontraban en labores de rutina y recorridos en Boulevard pape cruce con ejército mexicano cuando escucharon con la radio operadora que una mujer en estado de gestación solicitaba apoyo.

“Creímos que lo que ocupaba era el traslado, o tal vez que los acompañáramos y moviéramos la circulación, para que llegaran más rápido a una clínica, pero llegando al lugar la señora ya estaba en labor de parto, su madre la estaba auxiliando” mencionó Pablo Antonio.

La vida es sorprendente, escuchar el llanto de un ser indefenso fue lo más emocionante de su rutina diaria.

“Nos dio mucho gusto apoyar en estas acciones, estaba el calor muy intenso, y el tráfico, pesado”

“Tratamos de conservar la calma, actuamos sin dudar y atender lo más pronto posible, el bebito estuvo a punto de caer y yo pude sostenerlo y tomamos una toalla y le entregamos a su mamá, no tardo ni tres minutos y llego cruz roja y le brindaron los primeros auxilios después los trasladaron al Hospital.” Menciono Iván Alejandro.

Una vez más dejan ver que existen personas de buen corazón y que están a disposición de ayudar a quien más lo necesita, felicitaciones para ambos policías de Monclova.