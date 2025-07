Rodolfo Martínez, empleado del Pollo Loco: Era muy trabajador y sin vicios

Rodolfo Martínez, el trabajador que perdió la vida la noche del viernes intoxicado mientras realizaba labores de mantenimiento en El Pollo Loco, fue recordado por su familia como un hombre entregado por completo a su trabajo y, sobre todo, a su hogar.

Desde hace tres años, Rodolfo era el encargado del mantenimiento general en la sucursal ubicada en Monclova, en donde realizaba desde reparaciones menores hasta obras completas.

"Él hizo el estacionamiento del Pollo Loco, las bardas, los baños, el clima, la cocina todo", relató su esposa Clara Medina, con la voz entrecortada por el dolor.

Padre de una niña de 11 años y un niño de apenas 2, Rodolfo era, según su esposa, un hombre hogareño, sencillo, sin vicios y absolutamente dedicado a su familia.

"Su único vicio era el trabajo, no fumaba, no tomaba, siempre buscaba lo mejor para nosotros", señaló y dijo que su esposo "murió como vivió: trabajando", buscando un mejor futuro para su familia.

El viernes por la noche, Rodolfo acudió para limpiar un colector de grasa como lo hacía cada mes y medio, sin embargo, esta vez fue distinto.

"No quiero hablar mucho del caso, pero fue un accidente y no fue su culpa", sostuvo Clara, quien mencionó que en esta ocasión había bacterias y químicos que no sabían que estaban y fue lo que ocasionó la intoxicación.

El fallecimiento de Rodolfo deja un vacío irreparable entre sus seres queridos y compañeros, su familia viajó desde Veracruz para despedirlo, mientras amigos y colegas no han cesado de acudir para brindar consuelo.

"Se fue al Pollo Loco a trabajar... y ya no regresó", lamentó su esposa, quien dijo que se tuvo un acercamiento por parte de los representantes del restaurant, quienes manifestaron el apoyo a la familia ante esta difícil situación.