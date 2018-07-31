Hostigan a obreros en Molino Steckel

El Secretario General de la Sección 147 denunció el hostigamiento que comete el jefe de turno del Molino Steckel en contra de trabajadores sindicalizados, a quienes no les permite tomar los periodos de descanso y rehidratarse de manera adecuada.

Sin importar las altas temperaturas que se sienten en el área de trabajo y el riesgo que esto representa para los trabajadores, el jefe de turno impide que los trabajadores descansen un poco durante su jornada laboral.

Gerardo Mireles Castillo, secretario general de la Sección 147.

Gerardo Mireles Castillo, indicó que prácticamente es una “cacería” en contra de algunos trabajadores, a quienes no se les permite que salgan a tomar agua o descansen un poco, en el área de trabajo.

“El personal termina su chamba y van a tomar agua, un poco de aire y refugiarse un poco del calor, pero andan los jefes detrás de ellos acosándolos, por lo que la idea es hablar con ellos, para que detengan esta situación”.

Señaló que los comisionados de Molino Steckel ya están viendo la situación para que no se acose a los trabajadores, por lo que esperan obtener una reacción positiva, y mencionó que de no ser así tomarán cartas en el asunto.