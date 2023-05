Hostigan cobradores a esposas de AHMSA

MONCLOVA., COAHUILA.-Esposas de trabajadores de Altos Hornos de México informaron que están sufriendo acoso e incluso amenazas de embargo por medio de los departamentos de cobranza de tiendas donde tienen un crédito, esto debido al atraso en los pagos que presentan.

María Luisa Nájera dio a conocer que en su caso son llamadas telefónicas insistentes desde las 7 de la mañana las que utilizan las tiendas como medida de presión para que pague su deuda, la cual también ha sufrido un incremento considerable debido a los intereses moratorios.

"Ya no sabemos qué hacer, todos los días nos llaman desde las 7 de la mañana para decirme que pase a pagar o que nos van a embargar, sinceramente no tenemos que nos embarguen pero sí es muy molesto recibir estas llamadas diaria sin poder hacer nada para evitarlas, toda vez que los pagos diferidos de la empresa muy apenas nos dan para comer y pagar algunos servicios"

Otras mujeres más mencionan que los cobradores diariamente acuden a sus casas con "invitaciones" de pago, asegurando que si no cubren el retraso les van a embargar sus casas, lo cual las mantiene nerviosas pues saben que debido a la falta de pagos no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir sus deudas.

"Queremos que alguien nos informe si es legal o no estarnos presionando así aun cuando saben la situación que estamos viviendo muchas familias, la mayoría de los casos son cobradores que llegan en moto y no se van de la casa hasta que uno no sale, pero aunque les expliques la situación ellos te dicen que te visitará un abogado para embargar tus bienes y eso nos asusta mucho".