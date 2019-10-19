Hoy evento en apoyo a Magaly

Mañana se realizará un evento con causa para beneficio de Magaly Ramírez Zamora quien está pasando por un tratamiento contra la Leucemia Mieloide Aguda, será una taquiza en la plaza El Magisterio en un horario de 6:00 a 10:00 de la noche, la ciudadanía en general está invitada.

Le diagnosticaron Leucemia

Mieloide Aguda.

Magaly es jugadora del equipo de Amazonas y también está dentro de la liga municipal, actualmente necesita plaquetas para continuar con su tratamiento de quimioterapias.

Entre las actividades que se realizan también hay una rifa para obtener recursos y otorgarlos a la familia.

Actualmente se encuentra hospitalizada en la clínica 25 de Especialidades del Seguro Social en Monterrey tras ser diagnosticada con Leucemia Mieloide Aguda, requiere urgentemente de donadores de plaquetas para poder resistir las quimioterapias y sus reacciones secundarias como un derrame cerebral.

Magaly es madre de familia, tiene 7 y 2 años de edad quienes son su motor en este y todos los momentos, el pasado 15 de septiembre ingresó a la clínica 7 del Seguro Social en Monclova, donde la hematóloga le ordenó estudios, biopsia y otros exámenes que le diagnosticaron la Leucemia.

Paola Silva; presidenta de la Fundación Donando con Corazón pidió a la ciudadanía a colaborar en la causa y sobre todo orar por la salud de Magaly quien está luchando contra este terrible padecimiento.