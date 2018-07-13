¡Hoy simulacros!

En el marco del Día Nacional de Emergencias Químicas, Altos Hornos de México realizará hoy el simulacro anual a las 11 de la mañana.

Se simulará una fuga en una de las tubería de 4 pulgadas en un tanque de almacenamiento de Gas Argón en la Planta Uno, y el desarrollo de las actividades se realizará en la calle Juárez a la altura de la colonia La Loma.

Personal de Protección Civil señaló que en este ejercicio participará personal de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, el C4 a través de las diferentes corporaciones, el Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), Seguridad Pública, personal de AHMSA.

Protección Civil procederá a evacuar a las familias en un radio de 250 metros del lugar en que se presentó el accidente. El ejercicio durará 40 minutos.

Previamente Petróleos Mexicanos y las empresas productivas realizarán otro simulacro para fortalecer la cultura de la prevención y respuesta.

Los centros de trabajo de Pemex que realizarán simulacros de emergencia son: Terminales de Almacenamiento y Despacho en Monclova, a las 9:30 hrs; Sabinas a las 10:00 hrs, y Saltillo a las 10:30.