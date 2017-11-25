Hoy último día de descuentos

El período de estímulos para los contribuyentes se amplió hasta el día de hoy, Recaudación de Rentas estará abierta de 9:00 a 4:00 pm para que más ciudadanos aprovechen los descuentos.

Cristina Amezcua, titular de la dependencia mencionó que se estará atendiendo a todos los ciudadanos sin necesidad de tener una cita programada, esto gracias a la disposición del gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez.

Los trámites que se están realizando con estímulos son el cambio de propietario, el pago de mil 200 pesos para los vehículos nuevos y quienes adeuden impuestos de años anteriores podrán ponerse al corriente con el pago de 2 mil 500 pesos.

El trámite más solicitado es la licencia de conducir que está en 300 pesos con el descuento del 50 % y una vigencia de dos años, dicho trámite se puede realizar a través de la página de Internet pagafácil.gob.mx, ahí se puede hacer la impresión del formato, después el pago en cualquier centro comercial y hacer la cita cualquier día y hasta el 30 de abril, todo esto para aprovechar el descuento.

La titular comentó que se han presentado muchos casos que tienen adeudo y que no hicieron cambio de propietario, este también se puede hacer a través de la página de Internet y con cita solo van al módulo a recoger sus placas.

“Hoy estaremos atendiendo sin cita, es el último día y las personas que no hicieron cambio de propietario podrán pagar y ponerse al corriente, invito a la ciudadanía a aprovechar estos estímulos”, comentó.

Señaló que durante toda la semana la gente respondió bien, los primeros días hubo mucha participación pero los últimos días la afluencia de personas en recaudación fue en aumento. Cristina Amezcua mencionó que del padrón vehicular el 60% de los contribuyentes están ya al corriente, desconoció la cifra que aumentó en esta semana.