Huye de su casa tras discutir con su madre

Tras discutir con su mamá Cecilia Rodríguez de 16 años de edad originaria de San Buenaventura salió de su domicilio y ya no regresó, su madre se encuentra preocupada por lo que le pueda pasar a su hija y empezó la búsqueda mediante redes sociales.

Ayer estaba por interponer una denuncia para que la autoridad le ayudara a encontrar a su hija menor de edad, salió de su domicilio la tarde del pasado miércoles, estaba molesta, eran cerca de las 5:00 de la tarde y se salió para irse con una amiga, cuando su madre fue a buscarla ya no estaba, le llamaba pero no contestaba y la amiga regresó pero su hija no.

La mamá de la amiga le dijo que pues no que su hija no quería regresar, comentó que andaba con otra amiga pero se volvieron puras mentiras entre ellas mismas, por lo que ya no sabía ni qué pensar.

Su mamá comentó que toda la noche la anduvo buscando, no quiso pedir tanta ayuda porque su hija se salió enojada, desapareció de manera voluntaria, pero estaba preocupada por lo que le puede pasar.

Dijo que durmió como media hora, en toda la noche no durmió por que recorría las calles de San Buenaventura buscando a su hija.