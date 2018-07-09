Huyen de Belice por inseguridad

“Los mexicanos son muy generosos, tenemos más de un mes y medio viajando, somos de Belice y venimos huyendo de la violencia que se vive en nuestro país, además de la pobreza que enfrentamos, nuestro sueño es llegar a los Estados Unidos para trabajar y darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos”, fue lo que declaró el día de ayer Santiago.

Una familia completa de inmigrantes estaba en el bulevar Pape y cruce con Ejército Nacional, solicitando ayuda para continuar su camino hacia los Estados Unidos, desde hace un mes y medio que dejaron su casa.

Requieren de ropa y zapatos, pues todo lo que han caminado, ya sus zapatos están muy desgastados y rentan un cuarto de hotel, en la zona hotelera, pero con la dadiva de la gente muy apenas sacan para pagar el día.

Jesica, la madre de los menores, dijo que prácticamente salieron huyendo de Belice, un hombre intentó hacer tocamientos a su hija mayor de 11 años, como ella lo evitó esa persona los amenazó de muerte.

“No permití que mi hija fuera tocada por ese hombre y nos amenazó, es demasiada la violencia que vivimos en nuestro país, hemos viajado mucho, hace mes y medio que salimos de casa, viajamos en tren, en autobús, de raide, de lo que sea, ahora siento que estamos más cerca de lograr nuestro sueño”, dijo Jesica.

A pesar de que no cuentan con familiares en la Unión Americana, ellos están decididos a seguir luchando, en dos ocasiones han sorteado al departamento de migración, por nada del mundo quieren regresar a Belice.

“Ya no regresamos a Belice, prefiero que nos quedemos en otro país, pero a Belice ya no, en nuestro trayecto nos hemos encontrado mucha gente, pero en México nos hemos encontrado a los más generosos”, agrega el padre de familia.

Él era cocinero en Belice y Jesica trabajaba en una maquiladora, pero las jornadas de trabajo eran demasiado largas que muy apenas descansaban, pero la paga era muy poca, eso también los presionó al cambio de vida.

Su estadía por Monclova será un poco más larga, pues pretenden juntar lo más que puedan de dinero, para poder cruzar a Estados Unidos, pero lo harán juntos, sus hijos son de 10, 8 y tres años de edad.