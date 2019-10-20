Huyen de Culiacán familias militares

CULIACÁN, Sinaloa.-Por miedo, luego de ser amagadas tras el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, familias de militares abandonaron sus viviendas en el complejo habitacional de la Colonia 21 de Marzo.

Fuentes militares aseguraron que las familias fueron evacuadas y enviadas a la sede de la Novena Zona Militar para su tranquilidad.

Se trata de al menos 60 de 140 familias de soldados que viven en la Unidad Habitacional Militar ubicada por la carretera a Mazatlán, la cual alberga también oficinas administrativas y una sucursal de Banjército.

Vecinos de la zona aseguran que algunas familias se fueron con parientes y conocidos en la ciudad.

"La mayoría ya se fue. Se fue con la gente que conocen de aquí y otras que ya tienen familia, porque se puso muy fuerte, sonaban los balazos, yo me escondí con los niños", dijo una mujer residente del complejo.

El jueves, el complejo de 16 edificios de departamentos fue atacado por un comando de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Algunos pistoleros entraron al lugar disparando al aire, según testimonios de vecinos.

El Secretario de la Defensa, General Luis Sandoval, reconoció un día después el ataque a las familias de militares en la Colonia 21 de Marzo como un acto de presión para soltar al presunto narcotraficante.

"Se acercaron a la unidad habitacional, entraron, hicieron fuego sobre la unidad habitacional. De ahí se llevaron un elemento de seguridad civil contratado para la seguridad de las instalaciones y a un elemento de tropa que estaba vestido de civil", detalló en la conferencia que encabezó con el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

El jueves, los enfrentamientos y narcobloqueos provocaron pánico y caos entre la población, así como ochos muertos, nueve autos quemados y la liberación de 55 reos del penal de Aguaruto.

Según vecinos, ese día llegaron al complejo militar de la Colonia 21 de Marzo varios vehículos con hombres armados que se apostaron para vigilar el acceso y la salida.

"Aquí se acomodaron unos tres carros y una camioneta, y por allá otra, nomás estaban vigilando a la gente desde afuera y tiraban balazos", relató un habitante del sector.